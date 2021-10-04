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04.10.2021 14:48 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Украина
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Гайдай: Разумков – пустышка, который два года молчал рядом с Зеленским

Новости УкраиныДмитрий Разумков держится за кресло спикера, поскольку осознает, что без статуса главы Верховной рады...

Дмитрий Разумков держится за кресло спикера, поскольку осознает, что без статуса главы Верховной рады он окажется никому не нужен.

Об этом в интервью телеканалу Politeka Online заявил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любого политика характеризует не только внешность, не только машина, на которой он ездит, не только биография. Прежде всего, любого политика характеризует его содержательная часть – про что этот политик. Он про тарифы как Юлия Владимировна? Он про реформы как Михаил Саакашвили, причем реформы радикальные, антикоррупционные?  Он про «5.10» как Балашов? У этих людей хотя бы содержательная часть. Он про «армию-мову-виру»? Вы можете ответить – про что Разумков?» – сказал Гайдай.

Он напомнил, что Разумков более двух лет молча занимал должность спикера, не позволяя себе критики Владимира Зеленского.

«Мы не слышим от Разумкова ничего такого, а если мы это не слышим два с половиной года, есть подозрения что, скорее всего, там нечего сказать», – сказал Гайдай.

По его мнению, нежелание уходить в отставку объясняется банальной боязнью Разумкова потерять высокий статус и хлебную должность.

«Остаться на посту, возможно, и выгодно, потому что пост это дает достаточно серьезную трибуну с точки зрения пиара. Потому что уйдешь с этого поста – особо тобой никто интересоваться не будет. А проигнорировать человека, который по рангу входит в тройку первых лиц страны – премьер, президент и он….

Но вопрос  – остаться ради чего?  Любое твое действие должно отвечать на вопрос «зачем»? Что даст нам Разумков, его новая политика Украине? «Все  по закону»? Извините, это про что?» – сказал Гайдай.

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