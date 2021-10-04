Гайдай: Разумков – пустышка, который два года молчал рядом с Зеленским

04.10.2021 14:48 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Дмитрий Разумков держится за кресло спикера, поскольку осознает, что без статуса главы Верховной рады он окажется никому не нужен.

Об этом в интервью телеканалу Politeka Online заявил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любого политика характеризует не только внешность, не только машина, на которой он ездит, не только биография. Прежде всего, любого политика характеризует его содержательная часть – про что этот политик. Он про тарифы как Юлия Владимировна? Он про реформы как Михаил Саакашвили, причем реформы радикальные, антикоррупционные? Он про «5.10» как Балашов? У этих людей хотя бы содержательная часть. Он про «армию-мову-виру»? Вы можете ответить – про что Разумков?» – сказал Гайдай.

Он напомнил, что Разумков более двух лет молча занимал должность спикера, не позволяя себе критики Владимира Зеленского.

«Мы не слышим от Разумкова ничего такого, а если мы это не слышим два с половиной года, есть подозрения что, скорее всего, там нечего сказать», – сказал Гайдай.

По его мнению, нежелание уходить в отставку объясняется банальной боязнью Разумкова потерять высокий статус и хлебную должность.

«Остаться на посту, возможно, и выгодно, потому что пост это дает достаточно серьезную трибуну с точки зрения пиара. Потому что уйдешь с этого поста – особо тобой никто интересоваться не будет. А проигнорировать человека, который по рангу входит в тройку первых лиц страны – премьер, президент и он…. Но вопрос – остаться ради чего? Любое твое действие должно отвечать на вопрос «зачем»? Что даст нам Разумков, его новая политика Украине? «Все по закону»? Извините, это про что?» – сказал Гайдай.