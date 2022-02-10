Гайдай: Украину превратят в вооружённую, вечно конфликтную часть большого «санитарного кордона»

10.02.2022  21:20 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, русофобия, Украина
Новости Украины

Запад будет продолжать милитаризацию «санитарного кордона» на западной границе России, в том числе, поставляя вооружения Украине. Поэтому в обозримом будущем не следует ждать деэскалации.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад будет продолжать милитаризацию «санитарного кордона» на западной границе России, в том числе, поставляя...

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«Давайте отличать позицию англосаксов – конечно, они будут спонсировать Украину вооружением – и напрямую, и как у нас сейчас модно говорить, по реверсу, через страны Балтии и Польшу. Те же «Джавелины» нам будут эстонцы поставлять и поляки.

У Турции тут немножко другой интерес, сугубо экономический. Она бы продала беспилотники и России, если бы ей было интересно России дать эти беспилотники. Тут турки имеют свой сугубо свой меркантильный интерес.

Поэтому, я не думаю, что удастся вот договориться о таком варианте, что прекращаются поставки вооружений, и, тем более, вооружения обратно высылают на Запад, уезжают инструкторы, не проводятся учения», – отметил он.

«К сожалению, Украина будет пока что играть роль такого себе буфера. И я думаю, что это не только в обозримом будущем, а это уже на десятилетия эта ситуация. И тут что-либо прорывное на пути к деэскалации сделать, к сожалению, нельзя.

То же самое, кстати, будет происходить и с той же Грузией. То есть, милитаризация нового «санитарного кордона» – Польши, стран Балтии, Грузии, Украины – будет только нарастать, к сожалению», – заключил Валентин Гайдай.

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