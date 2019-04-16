Гайдамацкий атаман с позывным «Свиные ушки» объяснил, что мешает уничтожить Донбасс

16.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Для того, чтобы вооруженным путём быстро вернуть Донбасс под контроль Киева, ВСУ достаточно только приказа.

Такое лихое заявление сделал в эфире телеканала «ZIK» активист и русофоб Сергей Гуцалюк, именующий себя «атаманом «Черноморского гайдамацкого объединения», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о полномасштабных боевых действиях, то, я думаю, при определённой тактике и стратегии можно было бы закончить эту войну военными действиями за 3-4 месяца. Это если бы поступил такой приказ», – бодрится «черноморский гайдамак», известный среди одесситов прозвищем «Свиные ушки».

По словам Гуцалюка, ещё одним препятствием для окончательного решения «проблемы Донбасса» является присущая карателям ВСУ врождённая гуманность.

Всё это вместе не позволяет армии Незалежной «порвать всех и вся», включая Россию.

«Но, поскольку мы в армии ещё и гуманные люди и придерживаемся всех договорённостей, в том числе и Минских, то, я думаю, в данном случае можно ожидать какого-то политического решения. Потому что другим путём военного конфликта пока не избежать», – туманно рассуждает активист.

Впрочем, Гуцалюк вдруг вспомнил о своём образовании и, поразмыслив, сделал прогноз, что война в Донбассе будет длиться очень долго.

«Я, как историк по образованию, могу сказать, что такие войны (как в Донбассе – прим. ред.) могут продолжаться долго. нынешняя Российская Империя никогда не откажется от уничтожения нас как государства и нас как граждан Украины. Мы для них являемся добычей, целью для того, чтобы держать в покорности ихнее общество. Они никогда от этого не откажутся», – сказал «активист».