Галантерейщик и кардинал: Труханов ответил Путину «за Одессу»

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Год назад на Валдайском форуме президент РФ не просто назвал Одессу «красивейшим городом мира» (в ответ на что бандеровцами тут же были изуродованы все красивейшие памятники), но и сказал: «Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов». Год это и обсуждали.

На этот раз Путин вновь упомянул Одессу: «Это, конечно, русский город, но вот чуть-чуть еврейский». Трудно предположить, что теперь устроят нацики — сожгут музей холокоста, переименуют Еврейскую улицу в имени Гитлера? Пока они отреагировали на словах. И первым это сделал мэр Геннадий Труханов.

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«Тут российский диктатор снова упомянул об Одессе. Мол, наш город — «русский и немного еврейский». Отвечу на понятном для русских языке. За это время вы так ничего и не поняли за Одессу. Может, потому она для вас — Адэса».

Кстати, вот это жлобское «за Одессу», как говорят в подворотне, за гаражами, ничуть не лучше того, на чем Труханов неумело сделал акцент — название его города, мол, не так выговаривают. И словно лично Путин сменил все таблички с названием города на «Одесу» с одной «с»…

Но далее Труханов продолжил свое обращение к воображаемому собеседнику:

«Одесса — свободный город. А, значит, — украинский. И именно вы сделали так, чтобы в каждом первом одессите была ненависть ко всему русскому. За тысячи невинно убитых. За разрушенные города, дома и судьбы. За уничтоженную вашей ракетой одесскую святыню — Спасо- Преображенский кафедральный собор. И вам все не достаточно. Да, Одесса — это свободный украинский город, для которого словосочетание — «русский город» хуже любого другого оскорбления».

Так Геннадий Леонидович, которого оппоненты по сей день упрекают в наличии русского паспорта, расписался за всех жителей, «конечно, русского города, но вот чуть-чуть еврейского». А если еще больше денег на ПВО выделять, то и «разрушенных святынь» будет больше…

Но далее он перешел к угрозам:

«Будьте уверены: там, наверху, вам уже вынесен приговор. Наши Вооруженные Силы приведут его в исполнение. Правда победит. Украина победит. Слава Украине!».

В общем, разбушевался. Понятно почему, собственно. Мало того, что Труханов является фигурантом ряда уголовных дел и до недавнего времени щеголял в позорном электронном браслете; его правую руку, вице-мэра Олега Брындака призвали на службу в ВСУ, а замов арестовали. Так еще и полтора месяца мэрию пикетируют нацисты-активисты, вымогая деньги на армию. В общем, все идет к тому, что сольют Гену.

Так что срамное обращение к Путину — на самом деле обращение к Зеленскому в попытке реабилитироваться. Какой я, мол, весь, искренний украинец. И очень может быть. Потому что для того, чтобы мутировать в профессионального украинца, достаточно одного — стать предателем.