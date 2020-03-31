Галичане на карантине начали разбирать детские площадки

31.03.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Чтобы заставить украинцев соблюдать карантинные меры и сидеть дома, в Тернополе частично демонтируют детские игровые площадки.

Об этом сообщили в эфире местного информационного агентства «Т1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Касательно детских площадок – приняли решение демонтировать некоторые части горок и качелей, чтобы как можно меньше людей проводило время на улице. В данный момент на самоизоляции в городе и области находится 334 человека. Все они недавно вернулись из-за границы», – говорится в сообщении.

Отметим, Тернопольская область лидирует по скорости распространения коронавируса. Только по официальным данным, на Украине за прошедшие сутки COVID-19 заболело 69 человек, из них 18 – в Тернопольской области. На втором месте по скорости распространения эпидемии Черновицкая область – там за минувшие сутки заболело 15 украинцев. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.