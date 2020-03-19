Галичане набивают цену за прямые переговоры с ЛДНР 

19.03.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Киев якобы не может ни простить, ни пойти на прямые переговоры с республиками Донбасса из-за продолжительной вражды и неспособности «сепаратистов» предоставить отплату за данную «услугу».

Об этом в эфире львовского телеканала «Первый западный» заявил экс-боевик «АТО» Андрей Ляхович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, со временем нам придётся найти взаимопонимание, вопрос только в том, как долго, и между кем и кем. Так сразу сесть за стол переговоров и договориться между собой людям, которые многое потеряли, даже с обоих сторон, и нам, которые защищали свою землю, теряли своих побратимов, полили своей кровью эту землю, и договариваться с преступниками, примиряться… Для чего?», – сказал экс-боевик.

«Что они сделали, что они могут нам предложить? Пустынную землю, разрушенные заводы и фабрики, искалеченные судьбы наших людей, украинцев, которые остались там и были не в состоянии выехать? Погибшие люди? Что они нам могут такого предложить, чтобы мы садились с ними за стол переговоров?», – резюмировал Ляхович.