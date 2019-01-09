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09.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Происшествия, Скандал, Украина
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Галичане отмудохали европейского дипломата

В Рождество во Львове избили почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу.

Об этом сообщает местный ресурс «ZAXID.NET», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат получил несколько ударов по голове от местного жителя, чья личность уже установлена.

Отмечается, что причиной конфликта стал автомобиль консула, который, по мнению львовянина, препятствовал дорожному движению. ЧП произошло на проспекте Шевченко.

«Согласно предварительному диагнозу врачей, у консула зафиксировано сотрясение головного мозга и ушиб правого уха. После оказания первой медицинской помощи его отпустили домой», – говорится в сообщении.

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