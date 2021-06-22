Галичане отпраздновали юбилей главаря ОУН и наградили бандеровцев

22.06.2021, Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Вразрез с мероприятиями, посвящёнными трагической дате 22 июня, когда в 1941 году гитлеровская Германия напала на СССР, на Украине в Ивано-Франковске с размахом отметили 130-летие со дня рождения одного из главарей ОУН, идеолога украинского национализма Евгения Коновальца.

Торжественный концерт транслировал местный телеканал «Галичина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что день рождения националиста было неделю назад, однако организаторы решили провести мероприятие именно сейчас.

«14 июня исполнилось 130 лет со дня рождения Евгения Коновальца. Кто он такой? Политический деятель, включенный постановлением Верховной рады Украины о праздновании в 2021 году юбилейных дат. Общеизвестно, полковник армии УНР и командир корпуса сечевых стрельцов, самой боеспособной военной части УНР, основатель и комендант украинской военной организации, основатель и первый руководитель организации украинских националистов. Коварно убитый большевистским агентом в 1938 году в Амстердаме», – говорил конферансье.

«Личность Евгения Коновальца знаковая в истории Украины, – сказал председатель облсовета Андрей Бойчук. – Именно он был основателем ОУН, для которых по-настоящему Украина была – прежде всего».

«С этим лозунгом мы стояли на майдане в 2014 году, и я имел честь быть там 37-м сотником самообороны майдана… Нет ничего большего, чем обычай, который привёл нас к этим свободам, которые есть у нас сегодня, к нашей Украине. Слава Украине!» – добавил Бойчук.

Также были вручены знаки отличия Иванофранковского облсовета «130 лет Евгению Коновальцу» недобитым в XX веке бандеровским коллаборационистам «всеукраинского братства ОУН-УПА имени Романа Шухевича».

Некоторые из «ветеранов»-бандеровцев уже с трудом передвигались и не могли забраться на сцену. Кроме того, награждали майданщиков, которые участвовали в карательной операции на Донбассе.

Публику развлекали пением и танцами. Так, танцоры в форме бандеровских коллаборантов исполняли танец под Марш украинской армии – адаптированный к современным условиям Марш украинских националистов, под который впервые маршировали ВСУ на день «незалежности» в 2018 году. Тогда же впервые было официально использовано бандеровское приветствие «Слава Украине – Героям слава!».

«Москва хотела уничтожить ОУН и её руководителя Евгения Коновальца. Главной целью для неё было не допустить распространения ОУН и националистического движения на территории Советской Украины. Под руководством Евгения Коновальца ОУН провела большую работу на многих участках. … ОУН создавала прессово-информационный участок, печатались газеты и журналы, в которых сообщалось об украинской освободительной борьбе. Если бы вы знали, с какой любовью пылает сердце к Украине, если бы вы знали, с какой любовью пылало сердце Евгения Коновальца, к каждому из нас», – говорил один из участников в бандеровской форме.

Мероприятие завершилось так же, как и началось, оркестровым исполнением гимна Украины.