«Галичане перейдут в третий сорт» – Польша начала колониальный поход на Украину

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Варшава боится начинать открытую войну против России, однако готова повоевать за колонизацию части украинских территорий.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В состав ВСУ плотно входит польская сторона. Если с других стран это именно что наёмники, в каких-то ограниченных количествах. Просто их много, из разных стран. А вот из Польши самое большое количество, это тысячи людей. Польские наёмники поднимают флаги своей страны на позициях ВСУ. Можно ли говорить, что Польша полноценно с нами воюет?», – поинтересовался ведущий.

«Польша пока боится воевать с нами полноценно. Польша будет готова полноценно воевать за украинские территории. Для Польши это колониальный поход, для возвращения Восточных кресов», – объяснил Коктыш.

Он подчеркнул, что в националистической Польше украинцы окажутся людьми третьего сорта.

«Дело в том, что в рамках польского национализма – есть только поляки, и все остальные. И все остальные – даже не второй сорт, а третий. То есть, Украина получается третий сорт. Есть поляки «настоящие», есть поляки «кресовые», это второй сорт. И третий сорт – все остальные. В этом плане Польша была крайне националистична», – резюмировал профессор.