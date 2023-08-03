«Галичане перейдут в третий сорт» – Польша начала колониальный поход на Украину

Владимир Гладков .  
03.08.2023 22:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Варшава боится начинать открытую войну против России, однако готова повоевать за колонизацию части украинских территорий.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Варшава боится начинать открытую войну против России, однако готова повоевать за колонизацию части украинских...

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«В состав ВСУ плотно входит польская сторона. Если с других стран это именно что наёмники, в каких-то ограниченных количествах. Просто их много, из разных стран. А вот из Польши самое большое количество, это тысячи людей. Польские наёмники поднимают флаги своей страны на позициях ВСУ. Можно ли говорить, что Польша полноценно с нами воюет?», – поинтересовался ведущий.

«Польша пока боится воевать с нами полноценно. Польша будет готова полноценно воевать за украинские территории. Для Польши это колониальный поход, для возвращения Восточных кресов», – объяснил Коктыш.

Он подчеркнул, что в националистической Польше украинцы окажутся людьми третьего сорта.

«Дело в том, что в рамках польского национализма – есть только поляки, и все остальные. И все остальные – даже не второй сорт, а третий.

То есть, Украина получается третий сорт. Есть поляки «настоящие», есть поляки «кресовые», это второй сорт. И третий сорт – все остальные. В этом плане Польша была крайне националистична», – резюмировал профессор.

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