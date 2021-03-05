Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»

05.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинской власти нужно было принять закон о коллаборационизме сразу после Майдана и объявить охоту на сторонников России внутри страны.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил скандальный львовский телеведущий и патологический русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дроздова, сейчас Украина упустила момент, когда можно было «хлопать русню».

«Мы много чего пропустили уже и сейчас говорим с позиций полностью проигранных, потраченных лет пяти-шести. Потому что когда были очень свежие эти события, когда были очень свежие и раны даже, которые сейчас уже немного отходят, тогда нужно было брать и хлопать все, что является русней. Предыдущая власть этого не сделала и сейчас мы просто по факту имеем уже последствия этой бездеятельности. Потому будет ли сейчас это работать?», – заявил Дроздов.