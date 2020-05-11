Галичане превращают Украину в проигравшее государство

11.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Нынешняя и предыдущая власть, которой завладели выходцы из Галичины, превращают Украину из страны-победительницы во Второй мировой войны в проигравшее государство.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Погребинского, нет ничего удивительного в том, что на Украине 9 Мая не считают Днем Победы, потому что предки нынешнего руководства страны воевали по другую сторону баррикад и оказались в числе проигравших.

«Украину выравнивают под Галичину, делают из нее страну, которая потерпела поражение во Второй мировой войне. Поэтому чего удивляться, особенно, когда представитель Галичины, премьер-министр, говорит, что для него 9 Мая — не праздник. Если для него не праздник 9 Мая, то как он может быть премьер-министром Украины, которая в составе Советского Союза победила нацизм, и 9-е число является официальным государственным праздником.

Если этот мерзавец позволяет себе такое сказать, то это означает, что он плевать хотел на Зеленского, его деда, всех людей, которые живут на Донбассе, я уже не говорю про Крым, которые мы считаем своими, в Одессе, Николаеве, Херсоне. Это такие себе моральные уроды, которые считают, что им в жизни выпал замечательный шанс удавить большинство с помощью моральной поддержки Запада, и не только моральной, чтобы использовать их как пушечное мясо в войне против Донбасса и России, которая поддерживает этот Донбасс…

9 Мая — не их праздник, это точно. Они воевали на другой стороне. Но теперь примазываются к числу держав-победителей, называя Украину как державу, которая участвовала. Они воевали на стороне Гитлера в этой войне и поэтому ничего удивительного, что эти галичанские ребята, которые сейчас заказывают музыку в гуманитарной сфере Украины», – заявил Погребинский.