Галичане призывают прислушаться к Западу и пойти на заморозку

Анатолий Лапин.  
12.04.2024 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Россия, Украина


После того, как Украина провалила контрнаступление в прошлом году, Запад поменял свою оценку ситуации.

Об этом в эфире эмигрантского Radio UA Chicago заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После того, как Украина провалила контрнаступление в прошлом году, Запад поменял свою оценку ситуации....

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По мнению Дроздова, это прослеживается во многочисленных публикациях западной прессы.

«После проваленного контрнаступления, а он, по оценкам западных союзников, в большинстве своем провален из-за грубых ошибок украинского руководства военно-политического, которое проигнорировало большинство рекомендаций, советов всех наших союзников, включительно с Пентагоном и руководящим составом НАТО, генералитетом, – так после этого все встало на свои места. Все увидели возможности и от них отталкиваются, потому мир входит в трезво-циничную оценку перспектив, где вопрос остановить войну становится основным. И вся геополитика этому заданию подчинена – останавливать войну, все стороны мира хотят останавливать, гасить, замораживать.

Все хотят деэскалации, вот такой нарратив основной… Это очень циничная фаза для нас, но мы должны к ней прислушиваться, потому что если мы будем ее игнорировать так же, как игнорировали советы как в прошлом году во время подготовки к контрнаступательной операции, то окажемся снова не в лучших местах», – заявил Дроздов.

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