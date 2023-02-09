Галичане призывают украинцев становиться на воинский учет и готовится к боям

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С самого начала российской военной операции ВСУшники отправляются на фронт без малейшей возможности вернуться по ротации.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявил львовский юрист Владимир Марусяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 24 февраля не было ни одной ротации. Раньше мы имели 90 дней, 120 и так далее. А сейчас никаких ротаций. Решением командиров тех или иных бригад разрешалось отвести те или другие соединения, восстановить боеспособность частей и дальше заходить на позиции», – возмутился Марусяк.

Он призвал всех украинцев, кто ещё этого не сделал, вставать на воинский учёт и начать готовиться к боям, заверяя, что Россия якобы сразу испугается такого количества потенциальных солдат.

«Правильно, их больше, нас меньше. Но это в относительной величине. А в абсолютной если наш враг Россия поймёт, что наша армия – это 5 или 10 миллионов мужчин, которые имеют боевые навыки, то нам никто не страшен. Поэтому я призывают всех и каждого, кто имеет возможность, пройти базовые курсы подготовки. Сейчас существует много разных организаций. И в случае чего вы имеете возможность спасти себя, свою семью, страну, город, и так далее. Из таких вещей и складывается боеспособная армия. А кто сказал, что не может быть где-то в Житомире эпицентр тех или иных действий? Нет никаких гарантий – так же, как с юга или востока», – резюмировал юрист.