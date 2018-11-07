Просмотров:
Галичане прячутся от пуль за спинами русскоязычных
Наиболее активно уклоняются от призыва в вооруженные силы жители западноукраинских регионов.
Такое мнение высказывает политический обозреватель Владимир Корнилов, которого цитируют “Известия”.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“И сейчас люди продолжают прятаться от призыва. Причем особенно активны жители Галичины, наиболее «патриотичного» региона Украины. За них отдуваются, как правило, выходцы из русскоязычных регионов юга и востока Украины”, – полагает эксперт.
По его словам, не изменило ситуацию и окончание активной фазы боевых действий в Донбассе.
“Раньше был какой-то мотив служить в небоевое время, чтобы обеспечить себя. А сейчас украинская армия находится в таком ужасном состоянии, что у молодых жителей, у которых появилась возможность трудоустраиваться и зарабатывать в десятки раз больше где-нибудь в Польше, ни мотива ни желания служить нет”, – сказал Корнилов.
Впрочем, он добавил, что если начнется очередной виток обострения в Донбассе, то киевские власти снова возобновят облавы на молодых парней в украинских городах.
Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, стало известно, что полмиллиона украинцев скрываются от призыва в России.
Читайте также: На Западной Украине провалилась мобилизация: мужчины убегают целыми селами на Дальний Восток и в Сибирь.
Метки: Владимир Корнилов, ВСУ, конфликт в Донбассе, уклонение от призыва
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.