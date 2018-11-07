Галичане прячутся от пуль за спинами русскоязычных

07.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Наиболее активно уклоняются от призыва в вооруженные силы жители западноукраинских регионов.

Такое мнение высказывает политический обозреватель Владимир Корнилов, которого цитируют “Известия”.

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“И сейчас люди продолжают прятаться от призыва. Причем особенно активны жители Галичины, наиболее «патриотичного» региона Украины. За них отдуваются, как правило, выходцы из русскоязычных регионов юга и востока Украины”, – полагает эксперт.

По его словам, не изменило ситуацию и окончание активной фазы боевых действий в Донбассе.

“Раньше был какой-то мотив служить в небоевое время, чтобы обеспечить себя. А сейчас украинская армия находится в таком ужасном состоянии, что у молодых жителей, у которых появилась возможность трудоустраиваться и зарабатывать в десятки раз больше где-нибудь в Польше, ни мотива ни желания служить нет”, – сказал Корнилов.

Впрочем, он добавил, что если начнется очередной виток обострения в Донбассе, то киевские власти снова возобновят облавы на молодых парней в украинских городах.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, стало известно, что полмиллиона украинцев скрываются от призыва в России.

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