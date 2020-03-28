28.03.2020, Киев, Тарас Стрельцов
 
Галичина, Политика, Украина
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Галичане с нетерпением ожидают «Зе-end»




Когда закончится угроза коронавируса и кризис, украинцам следует заняться привлечением нынешней власти к ответу.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил одиозный русофоб, львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой смысл в карантине, спрашивает себя холоп, если пятнадцать или двадцать тысяч человек возвращаются из заражённых стран, где массовая пандемия, и их никто не проверяет и никто не отслеживает их цепочки контактов, даже когда у них, не дай бог, будет температура или какой-то симптом.

Зато у нас деньги, увеличиваются расходы не на Минздрав, а на МВД. Потому что наша великая зелёная власть считает, что против коронавируса надо бороться не тестами, не медициной, а милицейской дубинкой.

Что-то мне кажется, что всё это, что назревает – люди начинают для себя делать выводы, не есть ли это полный «Зе-end», есть ли у нас вообще государство? И люди, я думаю, с этого карантина, с этого мирового кризиса могут выйти с очень простым вопросом: а какой смысл своими налогами удерживать того, кто всё, что у тебя заберёт, отдаёт не тебе в виде услуг или государственного обслуживания, а тем VIP-ам, которым нужны затемнённые окна в отдельных от холопов палатах?» – заявил Дроздов.

«Я не знаю, когда и чем это закончится и закончится ли, но я точно уверен, что в принципе все сознательные люди уже давно всё поняли. Когда это всё закончится, просто нужно за них уже браться, потому что если не мы их, то они нас точно», – добавил львовский журналист.

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