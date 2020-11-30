Галичане шокированы результатами выборов и готовятся к отделению Юго-Востока

30.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Население юго-востока Украины, проголосовавшее на местных выборах за выходцев из Партии регионов – это представители «потустороннего мира», которые приготовились к выходу из состава Украины вместе со своими регионами.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский ведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После местных выборов, как и прогнозировалось, пошла тотальная раздача «конфеток» в виде целых регионов. Это напрямую имеет отношение к той феодальной картине нашей страны, которая была зафиксирована год назад в виде встречи Зеленского со всеми олигархами, когда он олигархов поназначал кураторами областей. Местные выборы – это торжество региональных олигархов, которые базируются не в Киеве, а в регионах. Местные выборы для них важны – иметь своих мэров, иметь свои советы…

Потому сейчас пойдет раздача регионов. А там, где раздача, там и сдача. Потому этот парад реваншей, который мы сейчас видим, а на это накладывается полоумность значительной части населения, особенно юго-восточной, где мумия или парализованный после инсульта инвалид может просто в одни ворота выиграть. Если город мог проголосовать за Кернеса, понимая, что он недееспособный, то о чем дальше говорить.

А потом мы удивляемся, почему эти старые пеньки ходят в Мавзолей смотреть на стекло и заглядывать на мумию с покрученными ушами. Это та же порода людей. Мертвецы, это голосование за смерь, за какое-то пограничное состояние, за потусторонний мир. Потому весь юго-восток – это абсолютный электоральный потусторонний мир, который через свой парад местных выборов выстроился в очереди на выход из общеукраинского государственного проекта», – заявил Дроздов.