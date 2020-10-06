Галичане скачут от радости: Крым превращается в пустыню

06.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Российские власти без Украины якобы не в состоянии решить вопрос с водоснабжением Крыма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет западноукраинский интернет-сайт ZAXID.NET.

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«Российские власти вместе с оккупационными властями Крыма, начиная с 2014 года, бравурно обещали решить проблему водоснабжения Крыма без участия материковой Украины. Презентовались самые фантастические прожекты: водопровод из Кубани в Крым, система дистилляции вод Черного моря, пригон к Крымскому небу дождевых облаков с последующим их обстрелом и тому подобное», – отмечается в публикации.

Также утверждается, что все эти проекты остались нереализованными, кроме стремительного наращивания количества артезианских скважин.

«Впрочем, с этим оккупационная власть явно перестаралась. Неконтролируемое бурение начало наносить все больший ущерб экологии полуострова. Запасы пресной воды стремительно истощались и стали замещаться солеными морскими водами. Почвы превращались в неплодородную пустыню. Теперь уже экологи бьют тревогу: крайне вредные последствия для окружающей среды могут стать необратимыми», – резюмирует издание.