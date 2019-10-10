Галичане требуют от Зеленского начать войну за Крым

10.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Визит представителя команды президента Украины Владимира Зеленского в Ивано-Франковск провалился – местные националисты заявили, что Галичина хочет войны и требует от власти заниматься этим, а не кататься по регионам, рассказывая о «формуле Штайнмайера».

Об этом, выступая на встрече, заявила «волонтер» и журналист Наталия Сербин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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