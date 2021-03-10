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10.03.2021, Киев, Тарас Стсрельцов
 
Дзен, Политика, социальные сети, Украина
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Галичане требуют срочно украинизировать «TikTok»

Новости Украины

Украинский язык недостаточно популярен в молодёжной среде.
поскольку основная масса юношей  и девушек в основном сидит в социальных сетях с российским контентом.

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Об этом по видеосвязи в эфире телеканала NTA заявил представленный как украинский тиктокер, блогер Данило Чернобровый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Шевченко говорил о единстве всей Украины, что она монолитна, одинакова в языковом вопросе от Запада до Востока. И ясно, что эта монолитность потерялась, потому что Восток несколько больше пострадал от голода, от репрессий, чем Запад, и сегодня там говорить, что без Львова не было Украины – это, естественно, правда, но мы когда-то слышали от дончан, что это немного небезопасно. Нужно понимать степень травмированности Львова, Киева и Одессы.

Я недавно был в Одессе и там я видел позитивную украиноязычную тенденцию, в Киеве меня обслуживают на украинском, когда я прошу. Но и вообще по умолчанию сейчас в Киеве после введения закона я слышу украинский», – рассказал блогер.

Он добавил, что проблемой является то, что украинский язык недостаточно популярен в молодёжной среде, и назвал одной из причин этого то, что молодёжь в основном сидит в социальной сети «TikTok».

«Украинского офиса TikTok до сих пор нет. И в этом огромная проблема, что весь контент генерируется Москвой, с московского офиса. Я всех хочу призвать подписать петицию о создании украинского офиса TikTok. Вы очень поможете нам создавать украиноцентрический контент», – попросил Чернобровый.


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