Галичане в ужасе: «Пророссийские не хотят вымирать, вынесем их вперед ногами»

19.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Русскоязычные украинцы с «постсоветским наследием» должны быть объявлены маргиналами и вымереть как класс, а аналогичные СМИ зачищены, и тогда уже через десять лет Украина превратится в другую страну.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дроздов признал, что сегодня оппонентов его взглядам подавляющее большинство, но призвал относиться к ним как к жвачным животным.

«Они должны быть объявлены маргиналами. Им нужно сказать: «Живете, вот дали вам жвачку – пришел дядька в шесть утра, в стойло положил жмут соломы – жуйте. Вам вечером придут подоить. Все, у вас не будет болеть, за вами уберут». Они должны быть сдвинуты в маргинес.

Это трагедия моей страны, к большому сожалению, их стало больше, из-за того, что медиа вырастили для них политиков. Если месяц, второй, третий, пятый по всей стране не будут звучать украинофобные мысли, через год количество украинофобов будет в два раза меньшим, за два года в четыре раза, за три года в восемь, а за десять лет мы забудем, что такое советский человек.

Вместо того все свои медиа-ресурсы они направляют именно на обслуживание этого тупорылого советского человека с советской памятью, с российской трактовкой всей повестки дня. Потому, чем больше мы к ним апеллируем и обслуживаем – это как хоспис, им нужно помочь умереть. Когда они вперед ногами уйдут из этой страны, эта страна тогда вздохнет с облегчением и скажет: «Ну, мы и такое пережили. А давайте теперь строить, но не для них и без них. И медиа у нас будут не для них, и без них», – заявил Дроздов.