Галичане возмущены продажей «икры путина» в местных супермаркетах

Новости Украины

В Коломые Ивано-Франковской области местный житель обнаружил в одном из супермаркетов банки с красной икрой, произведенные на Сахалине.

Негодование вызвал тот факт, что штрих-код по поиску в интернете выдает надпись: «икра путина». Здесь имеется в виду путина как сезон промышленного лова рыбы, но житель западноукраинского города Василий Андрусяк посчитал, что эта икра принадлежит президенту России Владимиру Путину и стал бить тревогу.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Андрусяк вызвал полицейских и журналистов, чтобы высказать свое возмущение.

«Я сегодня ехал на работу и в автобусе встал на колени. Почему? Потому что везли убитого на войне. Это молодой человек погиб. И тут я нахожу такую штуку. Что она делает на рынке Украины? Кто этим занимается и кто помогает х…лу руководить Украиной, а?.. Внезапно через полгода все уже якобы устаканилось? Я в магазине нахожу это. Пишет: «икра путина». Господа, вы перед кем прогибаетесь? Перед тем, кого повезли хоронить, перед тем, кто будет без рук, перед тем, кто ныне уже прожил последнюю минуту, перед тем, кто живет поминутно, перед тем, кто себе выстраивает какую-то модель жизни после войны и так далее? Их ждут мамы, дети – я вам что-то новое рассказываю? Нет. У меня болит, потому что я спокойно сплю, мои дети будут в школу идти, у меня каждый день есть хлеб, а парни вот так вот сидят в болоте за что? За то, что мы х…ла кормим?», – заявил Андрусяк.