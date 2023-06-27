Галичанин доступно аргументировал, почему Каховскую ГЭС взорвали не русские

За уничтожение плотины Каховской ГЭС полностью несет ответственность украинская сторона.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший политузник, перебравшийся в США журналист с Западной Украины Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта плотина просто-напросто не выдержала, вот эти все дырки, трещины, которые в ней были, вследствие этих двусторонних обстрелов, артдуэлей, этими обстрелами «Хаймарсами» и так далее. Она просто не выдержала. Я могу доказать элементарно. Первое, всегда, когда происходит какое-то военное действие, обстрел ракетами, а мы знаем, что ракета «Хаймарс» стоит не одну сотню тысяч долларов, или снаряды далекобойные – они очень дорогие, то есть каждый военный просчитывает свой военный интерес. Скажите, какой могли иметь военный интерес российский военный, который обстреливал бы ГЭС, которая и так была под их контролем, и вследствие этого, понятно, было, что произошло массовое затопление всей линии обороны, которую они на левом берегу, когда отступили, укрепляли целый год? Блиндажи, окопы зацементированные и так далее», – сказал журналист.

«Более того, если взять, имели ли русские выгоду, когда теперь Крым будет минимум 10 лет без воды, а мы понимаем, что когда нет доступа по Южнокрымскому каналу, а сейчас его уже не будет, соответственно не будет полива тех земель центрального Крыма, который относительно наиболее урожайный. Я уже не говорю про сельский Крым, там вообще негде сажать. Соответственно все эти земли без полива, поднимается уровень вод, которые подсоленные, и это просто плодородная земля превращается в солончаки, там реально десятилетиями ничего не будет расти. Второй аргумент, почему это не могли делать русские – Запорожская АЭС, которая полностью под их контролем, сейчас остаётся без водоохладителя АЭС, которая наибольшая в Европе. Мы понимаем, когда нагревается станция без воды и нет охлаждения. Оно было рассчитано на уровень 13 метров, а сейчас уже упал на 12, 5 метров уровень, Каховское водохранилище как таковое исчезло», – аргументировал Коцаба.