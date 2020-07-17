Галичанин осознал, что без русского языка Украину дорвут

17.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Русский язык не является языком национального меньшинства на Украине – стране, собранной из трех разных частей.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский политолог, экс-сотрудник офиса уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что на Украине большое количество граждан разговаривают одинаково как на русском, так и на украинском языках, поэтому определить, относятся ли они к меньшинству, невозможно.

«До тех пор, пока русский язык тут на философском уровне будет восприниматься как язык национального меньшинства, это государство будут разрывать и в конце концов, я не хочу этого допустить, но скорее всего, ее разорвут. Потому что русский язык, если априорно, в базе, где вы ее не видите, в подвале этого большого дома, который называется «украинская империя», если кто-то не понимает, что это три осколка, если в базе будет записано, что есть только украинский язык, а русский – это язык национального меньшинства.

Я разговариваю на русском и на украинском. Я какое-то национальное меньшинство? Может цыганское? У меня 25% такой крови есть. Так какое я вам национальное меньшинство, с какого перепуга? Когда проводился 1 декабря референдум за независимость Украины, за ее суверенитет, с какого перепуга русский язык там стал языком национального меньшинства?

Я вам хочу сказать – вы можете принимать любые законы, о чем угодно – до тех пор, пока мы не дадим простой ответ, является ли русский язык языком украинца, является ли она языком национального меньшинства, это государство будут разрывать со всех сторон и в конце концов могут когда-то дорвать», – заявил Чаплыга.

Примечательно, что Чаплыга родился и вырос в Галичине, в 2001 – 2003 годах стажировался в Канаде и Польше.