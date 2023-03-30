Галичанин признает свои ошибки после переезда в Россию

«ПолитНавигатор» продолжает делиться впечатлениями жителя Галичины, который переехал в Россию, работает в Санкт-Петербурге и статьи которого мы регулярно публикуем.

Мой переезд в Россию оказался вполне правильным выбором в долгосрочной перспективе. А ведь ещё пару лет назад мои знакомые, оставшиеся в Галиции, насмехались надо мной. Мол, не заработал миллионов, не достиг высот — какой тогда смысл в такой эмиграции, какая выгода?

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С годами выгода проявилась всё отчётливее. Но тем не менее, я совершил немало ошибок, которые осознаю и признаю. К слову, это нечто, что уже затерялось в менталитете коренных россиян — они идут в штыки, отказываясь признавать свои ошибки, даже самые очевидные, и у большинства существует лишь единственное правильное мнение — их собственное.

Мало того, проявления данной черты менталитета есть не только «в низах», но и «на верхах»: в процессе СВО ответственные за те или иные проблемы должностные лица свои ошибки признают редко и нехотя, зачастую при давлении со стороны общественности. Хотя в Галиции пускай и не поголовно, но всё же свойственно на бытовом уровне признавать свои ошибки и неправоту. Объяснения этому феномену я так и не нашёл.

Первой моей ошибкой является расточительность — как и любой выходец из нищего региона, я начал навёрстывать всё упущенное сразу же, как только доход превысил прожиточный минимум. Я посещал концерты и выставки, путешествовал, покупал одежду или технику. Всегда находились источники расхода на любой лишний рубль. И это при полном отсутствии вредных привычек.

Тогда когда большинство знакомых мне петербуржцев отказывают себе практически во всём, а каждая лишняя копейка складируется под матрас. За десятилетия аскетичной монашеской жизни у них появляются квартиры, дорогие иномарки, либо внушительная «подушка безопасности», позволяющая им такие немыслимые по меркам Галиции вещи, как поиск работы месяцами и годами напролёт. Тогда как у меня не появилось ничего из вышеперечисленного.

Хотя нередко сбережения россиян улетают в трубу ввиду абсурдной доверчивости любому встречному-поперечному и позвонившему мошеннику. На моей малой Родине подобный образ жизни считается жмотством, но обусловлено это лишь тем, что большинство зарабатывает настолько мало, что жмотство у них вынужденное.

Однажды в Карпатском селе умер старец, и в его заначках нашли не только гривны, но и советские рубли и даже австро-венгерские кроны! Воспользоваться своими накоплениями данный персонаж так и не успел. А накопления стали бессмысленной самоцелью.

Потому в мировоззрении галичан нормой является неповторение подобных ошибок — они давно живут одним днём, не имея никаких далекоидущих перспектив или планов. Как показала практика — и не зря. Ничего не имел — ничего и не потерял.

Как бы то ни было, если бы со своего первого дня в России я копил каждую копейку, к сегодняшнему дню я бы вполне вероятно уже бы смог выплатить комнату в коммуналке или квартиру-студию смехотворной площади, и слезть с бесперспективной иглы съёмного жилья. А максимум — даже рассматривать более полноценное жильё как следующий кредит.

Но на сегодняшний день моя кредитная история абсолютно пуста, и только на первый взнос мне придётся копить десятки лет. Такова цена путешествий, отпусков, хобби и саморазвития в России.

Второй моей ошибкой стало то, что я не наработал никаких деловых связей. Жизнь во Львове в качестве языкового меньшинства научила меня находить общий язык с кем угодно, даже с идеологически-вражескими персонажами. Однако покинув Украину, я посчитал, что мне более не понадобится находить общий язык с людьми, с которыми у меня не совпадают взгляды и настроения. Ибо раньше это было вынужденной мерой выживания, а теперь это в прошлом.

Увы, далеко не всегда деловые связи образуются с комфортными людьми, что и стало моей ошибкой. Отдельно стоит отметить, что в равной степени я подсознательно дистанцировался от своих соотечественников, никогда не состоял в клубах беженцев или мигрантов с Украины и практически ни с кем из них не поддерживал связей. Возможно это было зря, ибо взгляды на отдельные аспекты жизни в РФ у меня могут совпадать только с ними.

С другой стороны, такое явление, как украинская диаспора в той же Канаде, уже давно стало нарицательным, и среди адекватных украинцев подобные идеи не поддерживаются. Хотя опыт кавказских народов РФ показывает, что зря.

Третьей ошибкой является отказ от обучения и освоения новых профессий. Впрочем это прямое следствие извечно-плохой обстановки с работой в Галиции. Дело в том, что на малой Родине не было и нет такой роскоши, как выбор профессии. По окончанию учебных заведений молодёжь оказывается выброшена на произвол судьбы, а её знания и профессия, скорее всего, никому не нужны. Потому стала негласно принятой обратная ситуация, когда сначала ищут работу, а потом уже в впопыхах обучаются всему там необходимому.

Отчасти это имеет свои плюсы: обучение проходит на максимальной возможной скорости, теория совмещена с практикой, никакого растягивания на недели и месяцы, никаких реликтов типа начитки.

Минус же состоит в том, что не всегда удаётся найти следующую работу в той же отрасли, и круг повторяется. Круг за кругом галицкие работники получали всё больше и больше квалификаций и опыта, но при этом не становились более востребованными.

К сожалению, львиная доля полученного на Украине рабочего опыта либо не востребована в РФ, либо является нерентабельной, либо же я слишком хорошо знаю данную отрасль, чтобы в неё возвращаться. Это породило отвращение к какому-либо профессиональному обучению, ведь сколько бы я ни учился, и как хорош бы ни стал — всё равно конца и края этому процессу не видно, и всё равно задирающим планку работодателям всегда будет мало.

Отягощает и без того несладкую ситуацию на рынке труда РФ его несбалансированность — иной раз выгоднее быть таксистом или охранником, чем узким специалистом.

В Галиции не принято учиться чему-либо просто так, на перспективу — делается это практически всегда под уже готовое трудоустройство. Как бы то ни было, минус на минус не даёт плюс, и подход с ущербной галицкой практикой к не менее ущербному российскому рынку труда не оставляет шансов тем, кто принципиально отказывается в очередной раз переучиваться.

Благо как и большинство выходцев из Украины, мне не чужды рабочие профессии. Когда россияне уже давно «расслабили булки» и стремятся либо в руководители (читай дармоеды), либо в айтишники, либо хотя бы в инфоцыгане, и марать белые рученьки по рабочим специальностям им не престижно. Потому без работы я никогда не останусь.

Четвёртой своей ошибкой считаю то, что я не прилагал максимум усилий по способствованию своим соотечественникам покинуть Украину. Не то, чтобы я одобрял «переезд всем аулом», как это принято у среднеазиатских мигрантов. Но до недавних событий на Украине и даже в Галиции было немало сомневающихся людей, сохранявших здравый рассудок.

Увы, после запуска промывки мозгов на полную, лишь самые стойкие из них остались «на плаву» и не ударились в ура-патриотизм. Многие их них — хорошие люди, и им нет смысла хоронить себя в активно тонущей Украине, которая ещё недавно собиралась 10-20 лет выходить на домайданный уровень, а теперь вообще не факт, что сможет выйти хотя бы на довоенный.

Теперь все те, кто не смекнул уехать сразу, прозябает без работы и перспектив в разрушенной войной и бесконечными долгами стране. И пускай у каждого своя голова на плечах, я мог бы дать им больше, чем просто рассказы о своём быте «на чужбине». И даже если бы они уехали не в Россию, а в любую другую страну — это было бы для них лучше, чем застрять в статусе кота Шрёдингера.

Нет ничего хорошего в том, чтобы здравомыслящие люди тратили свои ценные годы жизни на ожидания у моря погоды там, где хорошая погода наступит ой как нескоро.

Ну и пятой ошибкой, которую я могу признать в данном материале, считаю недостаточную заботу о собственном здоровье. Увы, в Галиции, снова таки, так было принято — не бегать по врачам пока уже не перекосит. Всё это началось ещё с советского времени, когда лишний раз не болели, чтобы не стать симулянтом, который косит от работы — тогда это и вправду было зазорно.

Равно как и врачи относились к пациентам соответствующим образом: ты же ещё не при смерти — значит и нечего тут нюни распускать. В девяностые уровень медицины ухудшился и люди попросту не доверяли врачам. В нулевые нам привили показушную успешность, а как же успешный человек может болеть? Это не сходится.

Ну а после майдана медицину окончательно развалили усилиями заокеанских хозяев. Нынче бесплатно и зелёнкой не помажут. В то время как Россия — одна из последних стран, где сохраняется такая роскошь, как бесплатная медицина. При чём она доступна даже иностранцам — уже на стадии ВНЖ.

Потому было бы крайне логично воспользоваться такой возможностью, но старые привычки долго не отпускают. Да и ритм жизни человека с вечным камнем на шее в виде отсутствия собственного жилья не располагает к длительным больничным и поездкам по санаториям. А период стояния очередей и оформления различных бумаг — тем более. По этим причинам довольно внушительное количество переселенцев из Украины полностью или частично растеряло своё здоровье. А его уже никто не вернёт.