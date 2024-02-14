Галичанин прозрел: «Путин прав. На Украине говорить не с кем»

В интервью Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин дал понять, что оставляет за собой право останавливать или продолжать конфликт на Украине, и на Западе этот посыл восприняли.

Об этом в своём видеоблоге заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предоставляя войне исторические основы, «пуйло» переводит войну с территориальной в экзистенциальную. Она такой и была, но для мирового плебса-обывателя это произошло только сейчас. Потому что думали – а Крым, а то, а сё, а аннексия, территории. Почему территории? Потому что все по-русски говорят – правильно люди думают, sorry. Тут нечего говорить. Теперь, когда перевёл «пуйло» с территориальной в экзистенциальную войну, придав ей глубоких исторических претензий, базированных на очень подлой подмене понятий, он на будущее фиксирует, уже зафиксировал – и против этого не будет антидота. Он зафиксировал типа единоправильное решение, что такие войны, где не территория имеет значение, а экзистенция и историческая претензия, в них никогда нет побед. Они могут только останавливаться на чьих-то условиях. На условиях стороны, которая проявит своё благородство, а он, конечно, про себя. Это и будет сделано, учитывая всю мировую конъюнктуру, которая идёт за этим», – сокрушается Дроздов.

Он добавил, что теперь и на Западе понимают, что с Украиной говорить не о чем.

«Вот это насмешливое превосходство – это посыл для очень нужных сред на Западе, и он усвоен. Это насмешливое превосходство – не блеф, и все мировые лидеры не расценивают это как блеф. Почему это сильный ход? Потому что это проявление силы. И этот посыл на западную аудиторию принят уже очень правильно. Потому что это негласное приглашение к переговорам на таких более выгодных для России условиях, произошло очень вовремя. Оно произошло на фоне двусторонней – Украина-Запад, фиксации тупика на сухопутном фронте. В этом интервью Украина полностью десубъектизированна. «Пуйло» сознательно, это не только по интервью, а вообще чётко говорит, что ему здесь не с кем говорить. Извините на слове, но потому что и не с кем. Это нужно говорить с Европой и Западом. Он десубъектизирует свою жертву, это типичное действие имперца. Такая логика у шакалов. И в геополитическом смысле после этого интервью пошёл чёткий месседж, что все договорённости, решения будут приняты на оси РФ – Запад. Украина десубъектизирована – этим интервью, в том числе», – резюмировал русофоб.