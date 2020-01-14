Галичанка-майданщица: «Донбасс съест украинское тело»

14.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент РФ Владимир Путин хочет «втюхать» Украине Донбасс, который разрушит всю экономику и разъест украинское тело.

Об этом в эфире «5 канала» заявила львовянка-майданщица, экс-председатель комитета по иностранным делам Верховной рады, экс-депутат Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обмен состоялся фактически с ОРДЛО. Не состоялось обмена между государством Украина и РФ, которая является государством-агрессором и которая управляет своими наёмниками на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. То есть Россия всё сделала, чтобы этим обменом показать, что у нас внутриукраинский конфликт. Это ещё один шаг, чтобы толкать нас садиться за стол переговоров напрямую с так называемыми и так далее», – заявила Гопко.

Также она поставила президенту Украины Зеленскому в пику, что он ни разу не вспомнил вопрос упрощения получения гражданства России для жителей Донбасса.

«А это нарушение Минских договорённостей. Выдача паспортов продолжается. Меркель об этом спрашивала на встрече с Путиным? Украинская сторона публично требовала, где выполнение договорённостей в Париже, где прекращение обстрелов?» – сокрушалась экс-депутат.

«Вы понимаете, что Украина получит гангрену, которая будет разъедать всё украинское тело, украинское общество? Путин хочет втюхать нам Донбасс на его условиях, который будет забирать все наши бюджетные средства на содержание граждан, которые уже получили российские паспорта, Украина будет платить за восстановление Донбасса», – добавила Гопко.