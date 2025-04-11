Галичанка на службе у британцев: Точку зрения России пусть озвучивают нерусские

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Небольшой скандал возник на конференции британского аналитического центра Чатем-хаус, посвященной вопросам сближения США и РФ.

Одна из журналисток возмутилась тем, что на мероприятие не были пригашены эксперты из России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я пришла сюда, чтобы обсудить сближение США и России. Именно так это было анонсировано. Мы обсудили это с американской точки зрения, что абсолютно нормально. Но у нас не было российской точки зрения, кроме как через призму Украины. Я думаю, что это большое упущение и потерянная возможность. Я считаю, что это не очень хорошо характеризует Чатем-хаус», – сказала она.

Ведущий мероприятия принял критику и не стал спорить. Однако замруководителя отдела России при британском аналитическом центре Чатем-хаус Орыся Луцевич пошла в контратаку.