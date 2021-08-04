Галичанка: В СССР нас унижали продуктами

04.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Во Львове жалуются, что украинскую кухню при СССР якобы превратили в «безликого ублюдка».

Об этом на форуме «Украина 30» заявила львовская исследовательница украинской кухни, автор цифрового архива украинского гастрономического наследия «Seeds and Roots» Марианна Душар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы – потомки тех, кто пережили страшную травму войн и искусственных голодоморов, и мы сейчас осмысливаем свою идентичность, а гастрономическое наследие – это один из её факторов. Мы являемся посколониальной страной, мы ещё хорошо помним голод, дефициты продуктов, унификацию кулинарных традиций и другие «фирменные» советские практики унижения посредством еды», – считает Душар.

«Одновременно с этим творилась идеологически подкованная новая гастрономическая традиция – так называемая советская еда для советских людей. И понятие национальной кухни свелось к повседневной пище и объекту этнографических исследований. Эти навязанные нарративы оказались довольно прочными, и даже сейчас, на тридцатом году после возобновления независимости, эфир медиа наполнен маркетинговыми манипуляциями, которые целенаправленно бьют по ностальгии по так называемым лучшим продуктам и вкусам детства, и мы понимаем, что речь идёт о советском наследии», – сказала львовский эксперт

«От богатого уникального гастрономического наследия, которое было полноценным и включало в себя и городскую, и рустикальную, и ритуальную, и сезонную составляющие, вообще остались безликие ублюдки, которых мы сейчас очень часто видим в ресторанах так называемой украинской кухни», – пожаловалась Душар.