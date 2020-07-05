Галичанский «письменник» Андрухович: Жители Донбасса должны страдать

05.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Жителей республик Донбасса, которые скучают по Украине, можно считать «уже возвращёнными», что касается остальных, кому по душе «оккупация», – это уже в компетенции ВСУ.

Об этом в эфире «НТА» заявил проживающий в Ивано-Франковске украинский писатель Юрий Андрухович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те, кто оттуда уехал – это мы их уже вернули. То есть, это было решение каждого из них, потому что я верю в личное решение человека или семьи, которая решает покидать свой дом из-за того, что их дальнейшая жизнь в нём будет невозможна. Это сколько-то миллионов человек, которые не живут на оккупированных территориях, которых раньше или позже Украина вернет.

В то же время, мы часто это слышим, там есть люди, которые в силу каких-то сложных обстоятельств просто не могут покинуть свой дом, хотя они и не воспринимают тот режим и были бы очень рады возвращению Украины и украинских флагов. И понимание состоит в том, что их не надо снова завоёвывать и обращать в какую-то другую веру, потому что они просто хотят дождаться», – заявил Андрухович.

Другой «разновидностью» людей, проживающих на «оккупированных» территориях, он назвал тех, «кого не перевоспитаешь».

«Потому что элементарно среди них есть серьёзная прослойка, которым в нынешних условиях стало значительно лучше. Мы же не можем утверждать, что они там все страдают. Как когда-то очень хорошо цинично выразился Дмитрий Корчинский: принцип войны – люди на оккупированных территориях должны страдать, если людям под оккупацией хорошо, то вы рискуете никогда не освободить эту территорию. Это цинично, но в то же время реальность такова, что скорее это подтвердит», – сказал «письменник».

«То есть, там уже огромный чиновничье-бюрократический аппарат, они там уже получили российские паспорта вдобавок к украинским, которые им тоже нужны для безвизовых путешествий. Там огромное скопление ненавистников, которые плевали в этих украинских активистов, привязывали к позорному столбу и так далее.

Но у нас уже сформулирована позиция как-то «забыть и простить», но я не думаю, что это правильное решение. Это так, как если бы дать этому злу торжествовать, оставаться на престоле. Ненаказанное зло – это зло ещё страшнее. Потому это очень открытый вопрос, тут, в действительности, всё зависит от того, насколько Украина будет способна там воевать. Я думаю, что всё равно первое слово за военными», – добавил украинский писатель.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Андрухович ещё в 2014 году подсказывал, как Украине «красиво» избавиться от Донбасса.