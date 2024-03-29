Галичанский шахматист: «В ЕС говорят что эта война – не их проблема»

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Несмотря на русофобскую пропаганду, санкции и войну, многие европейцы всё ещё не хотят ссориться с Россией.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил украинский гроссмейстер Андриан Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе есть экономический интерес. Я общаюсь со своими знакомыми, и мне очень не нравится их отношение: «Ваша война справедливая, но это не наша проблема. Наша проблема – чтобы не росли цены на газ и электричество».

К сожалению, такое есть, и мы ничего не можем с этим сделать», – сказал Михальчишин.

«Поддержка Путина в Европе падает, но Россия имеет очень мощные шпионские сети по всей Европе. Вот, на днях было сообщение, что россияне хотели вмешаться в следующие выборы в Европейский парламент, чтобы выбрать больше депутатов, которые будут их поддерживать. Потому что сейчас Европейский парламент антироссийский. Но у них есть стратегия, и они работают в этой направлении через Чехию, и через Польшу. И есть центры с очень большим влиянием русских. Это Вена, в первую очередь. К сожалению, Вена очень серьёзно инфильтрована русскими», – добавил шахматист.