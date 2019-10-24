Галичина хочет завалить Донбасс трупами русскоязычных «схидняков»

24.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Жители западноукраинских областей по отношению к Донбассу продолжают придерживаться самой воинственной риторики, не допускающей никаких компромиссов в мирном направлении, однако сами идти в военкоматы не спешат.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень показательная информация: три западноукраинские области выступают за продолжение войны до победного конца. Сейчас там военком Ивано-Франковской области заявил, что призыв сорван. Из 20 тысяч юношей призывного возраста не смогли набрать положенные 460 человек. То есть, вы понимаете, они по-прежнему там за войну, но воевать сами не хотят – пусть вон те «схидняки» воюют между собой, друг друга убивают. В основном-то призыв идёт из русскоязычных регионов – Центра, Юга Украины, Харьковской области, Днепропетровской, поэтому в основном и хоронят потом в Николаеве, в Днепре и так далее.

То есть погибать можно на русском языке. В законе о языке, по сути, единственное исключение сделано по владению языком, во всяком случае нет строгого экзамена для военнослужащих. То есть все должны перейти на украинский, а погибать вы можете и на русском, если хотите. А Галичина – нет, Галичина пусть работает где-нибудь в Польше, главное, чтобы они там воевали», – заявил Корнилов.