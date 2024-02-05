Галичина меняет пластинку: Мы прекрасно жили без Крыма и Донбасса

Победа Украины в конфликте с Россией маловероятна, жертвы слишком велики, а разрушения – огромны. В связи с этим патриотические лозунги выглядят блекло и беспомощно, а это значит, что можно было бы отгородиться от потерянных территорий.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, такое же мнение и у Запада по отношению к украинскому конфликту.

«Мир мыслит прецедентно, он тоже себе, анализируя все аннексии России, думает: вот Молдова живет себе 31 год и живет, даже в ЕС подается, вот Грузия живет 33 года без Абхазии, 16 лет без Северной Осетии и живет себе, подается тоже куда-то. И Украина 10 лет без ОРДЛО и Крыма как-то прекрасно жила и толпы туристов украинских в промежутке 16-го и 20-го года свидетельствовали также, что всем очень хорошо было с таким, а это была потеря на тот момент 15% территории. И это прецедентное мышление потому и рождает разный поиск таких решений. Мы от этого можем сбегать, можем это игнорировать, можем отрицать, но решения куются на Западе – нам нужно быть просто в тренде и в спокойном обсуждении это проговаривать, потому что все равно, кто бы что не говорил, все упирается в то, что они называют прагматичная оценка шансов», – сказал русофоб.

«Поскольку все становится пирровым, слишком большие разрушения, в принципе, военные победы сейчас с обеих сторон выглядят (они так это трактуют и пишут в своих отчетах, Британский институт войны и американцы) маловероятным вообще. То, собственно говоря, и отсюда все рождается. Это – рациональное поведение и против него довольно беспомощно и блекло выглядят все патриотические, страстные речи. Оно разбивается об эту прагматичную оценку шансов», – заявил Дроздов.