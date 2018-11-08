Галичина начала процесс ползучей федерализации Украины

08.11.2018

Тернопольский облсовет, запретивший на территории области «русскоязычный культурный продукт», стал третьим облсоветом на Украине, принявшим соответствующее решение.

Об этом в материале “В Киеве опасаются ползучей федерализации” пишет “Независимая газета”.

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Как отмечает издание, принимая решения о запрете русскоязычного культурного продукта, облсоветы взяли на себя функции, которые всегда считались прерогативой центральной власти, а местные депутаты считают, что таким правом их наделяет децентрализация власти.

«Но в рамках децентрализации только отдельные, а не все полномочия передаются регионам. С «русскоязычным культурным продуктом» все это напоминает начало федерализации, против которой категорически выступает команда Петра Порошенко. В одной области можно слушать музыку и смотреть фильмы на русском, в другой – нельзя. Что это, если не ползучая федерализация?» – заявил в комментарии газете один из экспертов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее публичное использование русскоязычного культурного продукта запретили во Львовской и Житомирской областях.