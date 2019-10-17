Галичина оказалась рассадником сепаратизма

17.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Настоящие сепаратисты живут не в Донбассе, а на Западной Украине – все сепаратистские движения начинались оттуда и заканчивались победой националистов в Киеве.

Об этом в эфире интернет-канала NewsFront заявил украинский политик Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Волги, сегодня порядка семи миллионов человек из нескольких регионов Западной Украины навязывают свою волю всей остальной стране.

«Смотрите, западноукраинский политик – это человек, который привык добиваться победы сепаратизмом. То есть, в 1991 году наиболее мощное движение сепаратистское началось на Западной Украине. Поднявшие восстание на Западной Украине побеждают в Киеве, получают независимую Украину. Дальше 2004 год. Послушайте, первые сепаратистские движения начинаются где? На Западной Украине.

Львовский городской совет, Садовой принимает решение не подчиняться президенту Януковичу, добиваться перевыборов. Затем эти решения принимает Львовский областной совет. То есть они принимают решения о сепаратизме, прекращают перечислять деньги в Киев, собранные на территории и так далее. Чистый сепаратизм.

Ну и 2014 год. То есть через десять лет. Опять те же самые политики, которые начинают сепаратистские движения, захватывают областные государственные администрации, управления СБУ, полиции, убивают людей. Первые убийства, которые начались – работников правоохранительных органов на Западной Украине, заявления их о сепаратизме и они опять побеждают в Киеве.

И за этих тридцать лет произошел процесс героизации тех людей на Западной Украине, которые себя ведут так же, как Бандера, Коновалец, Мельник, Шухевич – люди, которые всегда вели террористическую войну против собственного народа ради того, чтобы добиться определенных целей. Так же и эти люди, которые фактически разрушают Украину своим сепаратистским движением, сегодня Западной Украиной героизированы», – заявил Волга.