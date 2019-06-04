«Галичина оказалась в меньшинстве» – истерика львовского журналиста

04.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Люди, проголосовавшие на выборах президента Украины за Владимира Зеленского, являются «тупыми ватниками».

Об этом в эфире интернет-канала Syla News заявил львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Зеленский – легитимный президент Украины, за которым стоят тупые, дурные советские, постсоветские люди. Он является президентом постсоветской Украины, для которой неважно на каком языке, для которых можно и в ОУН-УПА поиграться 14 октября, но в памяти ждать 23 февраля и своего папу поздравить, потому что он где-то там в армии служил. Которые, понимаете, зависли во времени между двумя пространствами. Они не являются украинцами, это не украинское пространство, они к нему еще не примкнули», – скзаал Дроздов.

Он полагает, что Зеленский «олицетворяет собой это поколение переходных советских людей».

«И потому нам нужно признать, уважаемые галичане, что во-первых, нас меньше, нас больших патриотов, для которых семейная история борьбы за Украину – это очень близкая и щемящая история, нас просто меньше. Больше этих переходных, которые и нашим, и вашим. Хотят и без визы в Европу слетать, но Россия нам тоже друг и брат и надо с ней мириться. Напиханная в голову мишура.

Вроде бы и современные люди, и носят нормальные кеды, нормально одеваются и в ушанках не ходят, но в голове еще серп и молот, они помнят это пионерское детство. Это такое переходное поколение. И Зеленский – это мерзкое сборное такое нечто в среднем роде вот такое сборное постсоветского поколения сорокалетних», – сокрушается Дроздов.