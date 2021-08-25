«Галичина осчастливила Украину» – львовский бандеровец

«Галичина осчастливила Украину» – львовский бандеровецНовости Украины
Что русским плохо, то очень хорошо для Украины и украинцев.
Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат Львовского горсовета от запрещенной в РФ националистической «Свободы» Любомир Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас на Галичине есть особенная миссия, и мы с ней очень хорошо справляемся. Мы иногда в чем-то ошибаемся, но когда говорят о галицком сепаратизме, я хочу сказать, что галицкого сепаратизма не существует.
Галицкий сепаратизм – это великая Украина, но украинская Украина, не УССР, не какой-то другой вариант или гибрид. Львовяне, галичане всегда выступали за украинскую Украину», – заявил Мельничук.
«Русским или их прихвостням тут очень часто не нравилось, и они нам могли предъявлять, что это какие-то нехорошие дела. Но то, что плохие дела для них, это, как показывает опыт, очень хорошо для Украины», – добавил националист.
Спасибо!
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