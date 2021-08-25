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25.08.2021 18:28 (Мск), Львов, Тарас Стрельцов
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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«Галичина осчастливила Украину» – львовский бандеровец

Новости УкраиныЧто русским плохо, то очень хорошо для Украины и украинцев. Об этом в эфире...

Что русским плохо, то очень хорошо для Украины и украинцев.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат Львовского горсовета от запрещенной в РФ националистической «Свободы» Любомир Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас на Галичине есть особенная миссия, и мы с ней очень хорошо справляемся. Мы иногда в чем-то ошибаемся, но когда говорят о галицком сепаратизме, я хочу сказать, что галицкого сепаратизма не существует.

Галицкий сепаратизм – это великая Украина, но украинская Украина, не УССР, не какой-то другой вариант или гибрид. Львовяне, галичане всегда выступали за украинскую Украину», – заявил Мельничук.

«Русским или их прихвостням тут очень часто не нравилось, и они нам могли предъявлять, что это какие-то нехорошие дела. Но то, что плохие дела для них, это, как показывает опыт, очень хорошо для Украины», – добавил националист.

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