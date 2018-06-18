18.06.2018, Тернополь, Владимир Гладков

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Галичина продемонстрировала дремучее мракобесие

Тернопольским торговцам запретили продавать нижнее бельё во время крупных религиозных праздников.

Соответствующее предложение на рассмотрение Тернопольского городского совета внёс депутат Владимир Гринда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«15 апреля на зелёный праздник восемь человек всего-навсего открыты – трусы продают, лифчики, другой продаёт рыбные снасти. Ну если бы хлеб продавали или ещё что-то необходимое для проживания, но чтобы на зелёный праздник и светлый понедельник трусы продавали, то это уже перегиб. У меня обращение к исполкому, чтобы на такие большие праздники, тем более государственные, вынести предупреждение владельцам рынков о том, чтобы трусами не торговали», – заявил чиновник.

Городской глава Сергей Надал переформулировал предложение депутата, как «дать поручение управлению торговли рекомендовать учреждениям торговли урегулировать торговлю во время религиозных праздников», после чего оно было утверждено 25 голосами из 40.

Данное решение прокомментировал на своей странице в «Facebook» украинский журналист Андрей Манчук.

«Депутаты европейского Тернополя проголосовали вчера за запрет продажи трусов и бюстгальтеров во время религиозных праздников. А тем временем, на Барабашовском рынке в Харькове продается годная, патриотическая одежда, которую рекламируют Трамп и Путин», – написал он.