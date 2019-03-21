Галичина созревает к отделению от Украины

21.03.2019, Москва, Максим Карпенко

На Западной Украине в ближайшее время могут активизироваться сепаратистские настроения, которые перетекут в создание аналогичных донбасским республик.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политтехнолог Алексей Ситников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в условиях нарастающего недовольства происходящим в стране население западной Украины может потребовать отделения и самостоятельности по аналогии с развалом СССР.

«Такое ощущение, что не видно в зоне той территории, которая сейчас является Украиной, я не исключаю шансов, что Западной Украине через какое-то время надоест… Это может привести к формированию на Западной Украине фактически такого же процесса, как произошел на Востоке. Я очень боюсь, что тот набор проблем, который сложился в Украине, может привести к тому, что этот объект эти проблемы может не решить.

Соответственно, может появиться желание, как развал Советского Союза тоже решал проблемы, которые накопились. В том формате, в котором существовал Советский Союз, многие игроки уже не видели решения, им проще было разделить, чем решать и договариваться дальше», – заявил Ситников.