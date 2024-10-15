Галичина-ТВ: «Бандеровцами были все – от узбеков до татар и казахов»

Тарас Стрельцов.  
15.10.2024 18:59
  (Мск) , Ивано-Франковск
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Необходимо срочно создавать аналог распущенного в 1996 году «Антибольшевистского блока народов» под руководством бандеровцев.

Об этом в эфире телеканала «Галичина» заявил глава областного общества «Мемориал» Ивано-Франковска Василий Тимкив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Необходимо срочно создавать аналог распущенного в 1996 году «Антибольшевистского блока народов» под руководством бандеровцев....

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«В УПА (запрещена в РФ – ред.) были отделения иностранцев! Почти все народы Советского Союза были представлены в УПА – от узбеков до татар, казахов и так далее. Им предлагалось общими усилиями разрушить эту тюрьму народов Советский Союз. «Воля народу – воля человеку» – было лозунгом ОУН и УПА… Межнациональный элемент [сейчас] не используется. Россия – это тюрьма народов, и там международные проблемы просто кишат сейчас, можно посмотреть на российские сайты, сколько там есть межнациональных проблем», – суетился нацист.

«Украина должна это использовать, она должна бросать лозунги освободительной борьбы для порабощённых народов России. В конце концов, была создана мощная организация «Антибольшевистский блок народов» в своё время, который действовал в послевоенное время очень активно. Это тоже ОУН создала! Эти моменты нужно изучать и использовать», – вещал рагуль.

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