Галичина-ТВ: «Не обслуживать русскоязычных в магазинах. Сделать им жизнь невыносимой!»

Украину нужно превратить в такую среду, где русскоговорящему украинцу нельзя будет никуда дернуться. Об этом на телеканале «Галичина» заявила местная писательница, профессор Прикарпатского национального университета Ольга Деркачёва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пока русскоязычному будет комфортно на Украине, до тех пор он будет говорить на русском языке. Вспомним, украинцев, которые вынуждены пребывать за границей. Одним из первых шагов они записываются на курсы языка. Потому что они понимают, что им будет некомфортно. Наверное, наша задача – создать такие условия, чтобы русскоязычному обучение, культура и так далее было некомфортно. Когда эти механизмы будут действовать, когда человек будет знать, что за определённые нарушения языкового закона он будет наказан, а не кто-то там в «Фейсбуке» [запрещён в РФ] напишет гневный пост… И двигаться дальше с тем, чтобы комфортной и жизненно необходимой была украиноязычная среда. Чтобы создать такие условия, что ты никуда не можешь рыпнуться в этом государстве, пока не выучишь государственный язык. Всё, точка, здесь не может быть каких-то компромиссов», – сказала Деркачёва.

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Ее слова вдохновили одного из телезрителей, который дозвонился и, несмотря на плохую связь, доступно изложил свою позицию.

«Вы вспоминали про Прибалтику, почему у нас такого нет, это очень действенно…[неразборчиво]…запретить отпускать тем, кто разговаривает на русском языке, в магазинах – это очень действенный способ…», – считает дозвонившийся русофоб.

Его двумя руками поддержал телеведущий Игорь Дебенко.

«Не обслуживать русскоязычных? Я – за! Будь я футбольным арбитром, я бы ввёл такие правила, что за русский язык давать сразу жёлтую карточку на футбольном поле, ещё раз за русский язык – сразу красную», – сказал Дебенко.