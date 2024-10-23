Галичина-ТВ: «Юго-Восток ждёт армию москалей и возвращается к русскому языку!»

Тарас Стрельцов.  
23.10.2024 19:59
  (Мск) , Ивано-Франковск
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мова, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если в 2022 году на волне укропатриотической истерии и осенних неудач ВС РФ многие русскоязычные жители Юго-Востока Украины стали переходить на «мову», то сейчас на фоне провалов ВСУ наблюдается «откат назад».

Об этом говорили участники эфира на нацистском телеканале «Галичина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если в 2022 году на волне укропатриотической истерии и осенних неудач ВС РФ многие...

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«Не всё так радужно, как казалось в начале полномасштабного вторжения. Потому что я вижу, что есть этот откат назад. Например, я бываю периодически в Днепре, и я сравниваю, сколько украинского я слышу на улицах, и, к сожалению, я вижу откат. Хотя, я постоянно об этом пишу в соцсетях, и знакомые из Днепра меня чаще хотят убедить, что я ошибаюсь, у меня неправильная выборка.

Так бывает, ты попадаешь на разных людей в течение своего визита. Но всё-таки я вижу откат снова назад», – сказала сооснователь укро-разговорного онлайн-клуба «Нарешти», уроженка Днепропетровска Мария Винарская.

Её слова дополнил называющий себя волонтёром «ветеран АТО», офицер запаса ВСУ Роман Дороживский.

«Мы должны понимать, что в 2022 году, когда произошёл откат российской армии на Харьковщине, на юге, люди больше начали разговаривать по-украински, наверное, это их побуждало. Потому что они понимали, что Украина побеждает.

Сейчас, когда ситуация на фронте нестабильная, мы должны понимать, что часть общества начинает колебаться, и она начинает возвращаться назад к русскому, понимая то, что ситуация неопределённая, и завтра так может случиться, что сюда придут кацапы», – сокрушался нацист.

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