Галичина уходит под воду

24.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Западная Украина столкнулась с масштабным и нетипичным для нынешнего времени года наводнением.

Как сообщает ГосЧС Украины, разрушено 110 километров автодорог, 1850 метров береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Кроме того, повреждено 429,7 километров автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Также нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

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Для преодоления последствий паводков в Западной Украине направлены дополнительные силы и авиация МВД.

В виду серьезности ситуации в терпящий бедствие регионы вылетели премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Нацгвардией Николай Балан, совершившие облет затопленных территорий.

Сообщается, что от наводнения пострадал популярный горнолыжный курорт Буковель.