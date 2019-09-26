26.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Галичина, Донбасс, Политика
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Галичина запылала шинами- в Тернополе бунт против отвода войск

Украинские националисты провели акцию протеста под стенами Тернопольской ОГА, требуя отменить развод войск на Донбассе.

Кроме того, протестующие потребовали смены нормандского формата на Будапештский и отказа от предоставления автономии ДНР и ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевики «АТО» и другие радикалы также подписали меморандум, в котором призвали Тернопольской облсовет направить их требования в Киев.

«Инициировать заседание Совета безопасности и обороны Украины с целью исполнения обязательств Будапештского меморандума странами-подписантами в противовес Нормандскому формату, который, по сути является сдачей государственных интересов
Противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины. Прекратить любые дипломатические и экономические отношения со страной-агрессором», – говорится в требованиях националистов.

Чтобы подтвердить свою решительность, националисты в уже привычной манере принесли под стены ОГА шины и дымовые шашки, которые тут же подожгли.

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