Галичина запылала шинами- в Тернополе бунт против отвода войск
Украинские националисты провели акцию протеста под стенами Тернопольской ОГА, требуя отменить развод войск на Донбассе.
Кроме того, протестующие потребовали смены нормандского формата на Будапештский и отказа от предоставления автономии ДНР и ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Боевики «АТО» и другие радикалы также подписали меморандум, в котором призвали Тернопольской облсовет направить их требования в Киев.
«Инициировать заседание Совета безопасности и обороны Украины с целью исполнения обязательств Будапештского меморандума странами-подписантами в противовес Нормандскому формату, который, по сути является сдачей государственных интересов
Противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины. Прекратить любые дипломатические и экономические отношения со страной-агрессором», – говорится в требованиях националистов.
Чтобы подтвердить свою решительность, националисты в уже привычной манере принесли под стены ОГА шины и дымовые шашки, которые тут же подожгли.
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