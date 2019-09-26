Галичина запылала шинами- в Тернополе бунт против отвода войск

26.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты провели акцию протеста под стенами Тернопольской ОГА, требуя отменить развод войск на Донбассе.

Кроме того, протестующие потребовали смены нормандского формата на Будапештский и отказа от предоставления автономии ДНР и ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевики «АТО» и другие радикалы также подписали меморандум, в котором призвали Тернопольской облсовет направить их требования в Киев.

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«Инициировать заседание Совета безопасности и обороны Украины с целью исполнения обязательств Будапештского меморандума странами-подписантами в противовес Нормандскому формату, который, по сути является сдачей государственных интересов

Противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины. Прекратить любые дипломатические и экономические отношения со страной-агрессором», – говорится в требованиях националистов.

Чтобы подтвердить свою решительность, националисты в уже привычной манере принесли под стены ОГА шины и дымовые шашки, которые тут же подожгли.