Галичане негодуют: «Московиты стирают с лица земли украинскую нацию»

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Новости Украины

У Украины якобы отняли территории Брянской и Курской областей РФ, а также большей части Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил бывший замглавы Львовского облсовета, глава партии «Гражданская позиция» Владимир Гирняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состояние по населению, когда подписывалось соглашение между Украиной и тогдашней Московией Богданом Хмельницким в 1654 году… на то время украинцев или русинов было 11 миллионов, а московитов 9. Сейчас ситуация другая: московитов или нынешних россиян около 140 миллионов, украинцев или тогдашних русских около 40 миллионов. Это притом, что у нас забрали колоссальные территории: Брянская, Курская область, большая часть Белоруссии. К чему я это? Россия не будет Россией, региональной державой, а не мировой без Украины. То, что сейчас делает Россия – это же не исключительно позиция Путина или правящей верхушки. Последние данные центра «Левада» – 80 процентов московитов или россиян поддерживают агрессию Московии или России на Украине. Поэтому у нас есть один вариант – победа», – заявил Гирняк.

В то же время, он уверен, что у России, которая обязательно распадётся, есть два варианта: плохой и очень плохой.

«Плохой – это вариант распада Советского Союза 1991 года, где Россия будет постепенно расчленяться лет 5-10. И очень плохой вариант – когда в России будут происходить события 1917 года, когда будет хаос, и все будут воевать, и эта страна всё равно распадётся. Вот такой мой прогноз», – сказал львовский деятель.

В свою очередь руководитель организации «Мемориал им. Василия Стуса» Роман Гунда заверил, что русские унижают украинцев, потому что хотят стереть их с лица земли.

«Что касается так называемой российской культуры, почему так называемой – потому что это имперская культура. Во всех их фильмах военный Украины всегда предатель, милицейский Украины всегда взяточник, по жизни то же самое – украинец какой-то недоумок. То есть в их «имперской культуре» украинец всегда негативно изображён. Нам только из-за этого следует всё это вычеркнуть из жизни. Потому что всё это нас унижает, всё это создано для того, чтобы нас ликвидировать. Цель московитов в войне с Украиной простая: стереть нас с лица земли как нацию», – уверял Гунда.