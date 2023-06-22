Галицкие русофобы продолжают сносить памятники освободителям

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Во Львовской области снесли несколько монументов, установленных в честь советских солдат, освобождавших Украину от гитлеровских захватчиков.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает паблик «Деколонизация. Украина», отслеживающий, где еще остались негодные националистам памятники и топонимы.

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«Село Варяж, Львов. Еще минус один памятник оккупанту. Представьте, сколько еще подобного в стране до сих пор есть, если Львовщина так методично и долго очищается», – пишет тг-канал в одном из постов.

Кроме того, демонтирован памятник советскому солдату в селе Стенятин.

А вот в Старом Селе снесли уже второй памятник освободителям.

Кроме того, демонтированы памятники в Перетоках и Чишках.