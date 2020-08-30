Галицкие русофобы уверены, что Украина приблизилась к своему краху

30.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Местные выборы принесут Украине реванш пророссийских сил на Юго-Востоке и традиционная грызня национал-демократов на Западе.

Таким прогнозом в эфире своего видеоблога поделился одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На местных выборах будет крах. На трети территории Украины, если выборы состоятся, мы увидим абсолютный реванш антиукраинских украинофобских сил кремлёвского пошива. На трети территории Украины во все горсоветы от ОТГ до городов-миллионников зайдут в спайке все ОПЗЖ, много шариёвцев и других новосозданных латентно ватных политических группировок. Как вы догадываетесь, этой третью территории Украины будет та страна, которая лучше бы арбузы, курва-мать, экспортировала, а не всяких Медведчуков, Бойко, Рабиновичей и Кив.

Уважаемый Юго-Восток! Займитесь аграрным вопросом: помидоры, арбузы, огурцы, персики, если растут, петрушка и кинза. Это будет прекрасный вклад в Украину! На фига вы нам вечно политически подсовываете свинью? Займитесь, наконец, чем-то съедобным, что же вы нам вечно всякое ГМО – советское, московское, гнилые кремлёвские консервы подсовываете?» – призвал Дроздов.

Он отметил, что согласно данным социологии из штабов городов Юго-Востока, к которым ему дали доступ без права озвучивать, ситуация очень плохая.

«Поверьте, вы не просто седыми станете, это можно себе, как обезьяны, повыдирать все волосы на голове! Это не шутки, там такие «рады» заходят, что вы все будете в шоке. Более того, переизберутся все мэры всех миллионников. А это – местные мафиозные кланы, которые оккупировали местные ресурсы, которые полностью лежат не под Центром, а под московским соусом, потому что оттуда идут денежки и инвестиции, и мы увидим переизбрание наиболее одиозных мэров во всех городах выше районного значения», – предупредил львовянин.

В то же время досталось от Дроздова и Западенищине,

«А на другой части страны будут большие национальные патриоты, борцы за Украину, носители вышиванок до обморока, до крови грызть между собой глотки за крохи. Они их получат в виде нескольких областей, куда позаходят – все застройщики и вся местная мафия от Порошенко, от Юльки – то же самое, от Садового – все прикорытные тоже. И мы даже на этом региональном украинском поле увидим весь бурьян. Национально-демократический бурьян», – подытожил русофоб.