Галицкое ТВ: «Сотни львовян с цветами будут встречать российские войска»

13.05.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Значительная часть молодёжи Львова совершенно безразлична продолжающейся на Донбассе военной карательной операции.

Об этом в эфире канала «Первый западный» заявил «активист» запрещенного в РФ «Добровольческого движения ОУН» нацист Антон Петровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы думаете, условно говоря, если представить, что во Львов заходят российские войска, и не будет сотен людей с цветами, которые их встречают, то вы ошибаетесь. Потому что во Львове живет довольно много ватного населения и аморфного, и безразличного. Это явление давнее, и Львов с этим живёт очень долго, начиная с 50-ых годов, когда сюда приехало более 100 тысяч русских жить, непонятно для чего, явно не строить Украину», – рассказывал Петровский.

По его словам, именно потомки переселенцев с радостью после 2014 года продолжали ходить на концерты артистов, продолжающих выступать в РФ.

«Нельзя воспринимать этих людей в каких-то концерт-холлах как репрезентативную часть львовян, потому что львовян, которые любят своё государство и переживают за свой язык в сотни раз больше, чем тех, которые ходят на эти концерты», – убеждал нацист.

«Мы должны понимать, что те, кто приехал сюда жить в своё время из России, они повлияли на то, что часть нашей молодежи немножко стала безразлична в вопросах государства и нации. Очень много молодежи безразличны к ситуации, которая сложилась в нашем государстве, они почему-то пытаются разграничить культуру, шоу-бизнес и войну. Для них война это что-то далёкое, чем должны заниматься политики, военные и другие небезразличные люди. А они хотят слушать то, что им нравится (в данном случае русский рэп – ред.), и это та скорлупа, в которую они закрылись.

И тут очень важно, чтобы общество, а в первую очередь образование, эту скорлупу расковыряло и донесло в головы молодёжи, что парни и девочки, вы являетесь частью воюющего государства, и вы должны занять свою гражданскую позицию», – добавил националист.