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13.05.2021, Львов, Тарас Стрельцов
 
Галиция, Дзен, Львов, Происшествия, Украина
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Галицкое ТВ: «Сотни львовян с цветами будут встречать российские войска»

Новости УкраиныЗначительная часть молодёжи Львова совершенно безразлична продолжающейся на Донбассе военной карательной операции. Об этом...

Значительная часть молодёжи Львова совершенно безразлична продолжающейся на Донбассе военной карательной операции.

Об этом в эфире канала «Первый западный» заявил «активист» запрещенного в РФ «Добровольческого движения ОУН» нацист Антон Петровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы думаете, условно говоря, если представить, что во Львов заходят российские войска, и не будет сотен людей с цветами, которые их встречают, то вы ошибаетесь. Потому что во Львове живет довольно много ватного населения и аморфного, и безразличного. Это явление давнее, и Львов с этим живёт очень долго, начиная с 50-ых годов, когда сюда приехало более 100 тысяч русских жить, непонятно для чего, явно не строить Украину», – рассказывал Петровский.

По его словам, именно потомки переселенцев с радостью после 2014 года продолжали ходить на концерты артистов, продолжающих выступать в РФ.

«Нельзя воспринимать этих людей в каких-то концерт-холлах как репрезентативную часть львовян, потому что львовян, которые любят своё государство и переживают за свой язык в сотни раз больше, чем тех, которые ходят на эти концерты», – убеждал нацист.

«Мы должны понимать, что те, кто приехал сюда жить в своё время из России, они повлияли на то, что часть нашей молодежи немножко стала безразлична в вопросах государства и нации. Очень много молодежи безразличны к ситуации, которая сложилась в нашем государстве, они почему-то пытаются разграничить культуру, шоу-бизнес и войну. Для них война это что-то далёкое, чем должны заниматься политики, военные и другие небезразличные люди. А они хотят слушать то, что им нравится (в данном случае русский рэп – ред.), и это та скорлупа, в которую они закрылись.

И тут очень важно, чтобы общество, а в первую очередь образование, эту скорлупу расковыряло и донесло в головы молодёжи, что парни и девочки, вы являетесь частью воюющего государства, и вы должны занять свою гражданскую позицию», – добавил националист.


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