«Галкин оказался истеричной собачонкой, на которую повелась Пугачёва» – Поплавская

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Выбор певицы Аллы Пугачёвой в пользу семьи можно было бы понять, если бы не подтявкивания своему мужу Максиму Галкину. Эти антиросийские подтявкивания поставили её в один ряд с теми представителями эстрады, кто наплевал на страну, которая всю жизнь не скупилась им на преференции, обеспечивала карьеру и возможность заработать.

Об этом в эфире YouTube-канала «Super» заявила известная актриса и телеведущая Яна Поплавская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удивляет, что огромное количество людей, которым моя страна дала огромное количество преференций, дала карьеру, дала возможность заработать, сделала людей известными и так далее, повели себя абсолютно не как граждане своей страны. Это такие колоссы на глиняных ногах, которые в одночасье рухнули», – сказала актриса.

«Когда вы прочитали высказывание Пугачёвой о том, что она поддерживает своего мужа и требует признать её вслед за ним иноагентом. Какие чувства вы испытали?», – спросила журналистка Алёна Жигалова.

«Никаких», – ответила Поплавская.

«А вы её не поняли по-женски, что она следует за своим мужем?», – уточнила ведущая.

«Она стала женщиной с этим мужчиной, с двумя детьми. Для меня всё понятно. А как вы хотели? Чтобы она предала своего мужа? Вряд ли, она не похожа на такого человека. Она выбирает свой путь по сохранению семьи. Это единственное, что у неё есть самое дорогое на это время. Да плевать ей на это государство. Ей плевать на то, что ей дали, что стоят замки, дворцы. Это её жизнь, она меня не интересует вообще», – объяснила актриса.

По её мнению, Пугачёва оказалась ведомой своим мужем Максимом Галкиным, который вместо того, чтобы обдумать всё и разобраться в ситуации, выбрал для себя роль тявкающей собачонки.

«Я общалась с Максимом и не раз, и у меня всегда было впечатление, что он умный образованный, очень профессиональный человек. Но поступки, а не впечатление, всегда имеют самое большое действие на умы людей. Для меня невозможно было представить эту ситуацию, которая произошла. То, что он уехал, вы можете отобрать у него это право? Нет. Уехал – молчи, веди себя достойно, если принял решение. Таких молчунов много. Но вдруг с течением времени придёт иное решение, разве так не бывает? Да, бывает. Но то, что сейчас происходит – это девальвирует всё и дискредитирует человека. Потому что это похоже на загнанное в угол человеческое существо, которое, как маленькие собаки, которые проходят мимо заборов, а там большие собаки за заборами сидят. И эта маленькая собака, зная, что ей ничего не будет, начинает истерично лаять и подбегать к этому забору», – привела аналогию Поплавская.