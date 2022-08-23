Галкин в Польше добавил к голубому – жовтий

Новости Украины

Муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин Максим Галкин вышел на сцену в Варшаве в сине-желтом костюме. Публика только за это одарила его бурными продолжительными аплодисментами.

Галкин несколько месяцев раскручивает себя, выкладывая в соцсетях видеоролики с осуждением России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян считает, что Галкин перешел красные линии.

«Через сутки после подлого убийства спецслужбами Украины Дарьи Дугиной – он выходит на концерте в Польше в желто-синих цветах в поддержку «незалежной». На мой взгляд, пора уже не в «черный», а в «красный список» заносить тех российских артистов, которые выходят в цветах флага Украины или берут в руки их флаг, именно после этого резонансного террористического акта против Дугиной. Пусть даже официально киевский режим пока не признан террористическим, но подобные «акты солидарности» нужно приравнивать к поддержке терроризма. Так что Максим Галкин подобной выходкой, по сути, именно поддержкой государственного терроризма Украины и занимался», – написал Манукян в своем ТГ-канале.

Галкина осудили и коллеги по цеху.

«Это оскорбительно для огромного числа людей. Слава богу, что его творческий отец всего этого не видит. Я думаю, что Михаил Задорнов бы не был счастлив за такие поступки Галкина, потому что он в свое время ему очень сильно помогал раскрыть себя. А сейчас талантливый артист превратился, к сожалению, в посмешище. Для меня являются ориентирами те великие наши артисты, которые в трудное для страны время поддерживали Родину. Как Александр Вертинский. На своем концерте он встал перед слушателями на колени и сказал: “Прости меня, Родина!”. Может быть, когда-нибудь, в какой-то другой реальности Галкин додумается сказать эти слова», – сказал певец Игорь Наджиев.

Министр культуры РФ Ольга Любимова считает, что ее ведомству не придется применять санкции к артистам, которые покинули Россию после начала СВО на Украине.

«У меня все время в регионах спрашивают: вот эти не вернутся, вы их не вернете в зал. Потому что они чувствуют себя преданными. Они очень любили этих людей, тратили свои деньги на дорогие билеты, чтобы придти в партер и посмотреть своими глазами на этого удивительного человека, которому, казалось, можно простить любые пороки, любые особенности. А тут взяли и бросили. Все время спрашивают, а что будет делать министерство культуры. Ничего делать не нужно. Не примут, афишу порвут. Как минимум, брезгливо не купят билет. Потому что ощущение предательства, обида жгучая», – сказала Любимова.

Ранее в Юрмале Галкин демонстративно перешел на латышский и стал высмеивать русских. Примечательно, что на его концертах в Латвии были усилены меры безопасности. У зрителей отбирали даже воду, несмотря на 40-градусную жару. Очевидно, это связано с инцидентом в Израиле, когда один из зрителей метко бросил яблоком в юмориста за шутку про то, что русских после ухода «Макдоналдса» с рынка будут кормить перлoвoй кашей, пoдаваемoй сквoзь решетку. Тем временем Первый канал снял с эфира программы, которые вел Галкин.