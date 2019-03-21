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21.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Социология, Украина
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Gallup выяснила: на Украине самый низкий в мире уровень доверия к власти

В постмайданной Украине – самый низкий в мире уровень доверия населения к власти — всего 9 процентов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитико-консультативной компании Gallup за 2018 год.

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«Самый низкий уровень доверия в мире второй год подряд», — комментируют цифру аналитики.

По их данным, для сравнения, когда президентом был Виктор Янукович, этот показатель доходил до 24%.

При этом в постсоветских странах доверие к руководству государства в среднем составляет 48%, мировой средний уровень — 56%.

Как выяснили исследователи, сразу после избрания президентом Петра Порошенко доверие к власти в целом ощущали 24% украинцев, в то же время действия самого Порошенко одобряли 48%.

«Однако эти надежды быстро испарились, поскольку многие украинцы увидели, что власть не в состоянии выполнить требования протестующих Революции на Майдане. С 2015 года доверие не превышало 14%», — подытоживают авторы исследования.

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